FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1916 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 2 franki 1916 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 2 franki 1916 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2685 oz) 8,35 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC17,886,653

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał2 franki
  • Rok1916
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:80 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1916 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1916 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 41202 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 700 USD. Licytacja odbyła się 18 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanUNC
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Coins NB - 11 października 2025
SprzedawcaCoins NB
Data11 października 2025
StanUNC
Cena
9 $
Cena w walucie aukcji 8 EUR
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Klondike Auction - 25 maja 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data25 maja 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji WCN - 20 marca 2025
SprzedawcaWCN
Data20 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Numismatica Ferrarese - 29 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data29 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Coins NB - 15 czerwca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data15 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Coins NB - 27 kwietnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data27 kwietnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Coinhouse - 17 grudnia 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data17 grudnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji V. GADOURY - 3 września 2021
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 września 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 14 czerwca 2021
SprzedawcaPars Coins
Data14 czerwca 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 1 marca 2021
SprzedawcaPars Coins
Data1 marca 2021
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 1 lutego 2021
SprzedawcaPars Coins
Data1 lutego 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 5 października 2020
SprzedawcaPars Coins
Data5 października 2020
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1916 "Siewca" na aukcji Katz - 30 maja 2019
SprzedawcaKatz
Data30 maja 2019
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1916 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1916 III Republika "Siewca" wynosi 80 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1916 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1916 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1916 "Siewca"?

Aby sprzedać 2 franki 1916 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
