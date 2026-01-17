flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1916 "Siewca" (Francja, III Republika)

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC92,029,179

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1916
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1916 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1916 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23115 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 780 USD. Licytacja odbyła się 1 września 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
57 $
Cena w walucie aukcji 49 EUR
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
55 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji Coins NB - 15 czerwca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data15 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji Coins NB - 16 grudnia 2023
SprzedawcaCoins NB
Data16 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 25 lipca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data25 lipca 2023
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji Stack's - 1 czerwca 2022
Francja 1 frank 1916 "Siewca" na aukcji Stack's - 1 czerwca 2022
SprzedawcaStack's
Data1 czerwca 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1916 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1916 III Republika "Siewca" wynosi 40 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1916 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1916 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1916 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1916 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
