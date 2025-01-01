flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

Monety Francji 1915 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
2 franki 1915 Siewca
Średnia cena30 $
Sprzedaży
028
Awers
Rewers
1 frank 1915 Siewca
Średnia cena65 $
Sprzedaży
024
Awers
Rewers
50 centymów 1915 Siewca
Średnia cena80 $
Sprzedaży
025
Kategoria
Rok
Szukaj