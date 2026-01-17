flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1915 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1915 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1915 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC47,955,158

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1915
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:65 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1915 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1915 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 395 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 600 EUR. Licytacja odbyła się 11 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanMS62
Cena
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
18 $
Cena w walucie aukcji 15 EUR
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
38 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Coins NB - 23 listopada 2024
SprzedawcaCoins NB
Data23 listopada 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Coins NB - 30 marca 2024
SprzedawcaCoins NB
Data30 marca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 5 marca 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data5 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 5 marca 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data5 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Pruvost - 25 września 2022
SprzedawcaPruvost
Data25 września 2022
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Olivier Goujon - 2 kwietnia 2022
SprzedawcaOlivier Goujon
Data2 kwietnia 2022
StanMS66 GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Karamitsos - 5 grudnia 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data5 grudnia 2021
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Karamitsos - 13 czerwca 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data13 czerwca 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Pars Coins - 1 marca 2021
SprzedawcaPars Coins
Data1 marca 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Karamitsos - 13 czerwca 2020
SprzedawcaKaramitsos
Data13 czerwca 2020
StanAU58 NGC
Cena
Francja 1 frank 1915 "Siewca" na aukcji Darabanth - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDarabanth
Data25 kwietnia 2019
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1915 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1915 III Republika "Siewca" wynosi 65 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1915 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1915 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1915 "Siewca"?

Aby sprzedać 1 frank 1915 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

