50 centymów 1915 "Siewca" (Francja, III Republika)

Awers monety - 50 centymów 1915 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 50 centymów 1915 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga2,5 g
  • Czystego srebra (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Średnica18 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC20,892,772

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał50 centymów
  • Rok1915
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:80 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 50 centymów 1915 "Siewca" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (25)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 50 centymów 1915 "Siewca". Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 65355 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 456 USD. Licytacja odbyła się 29 marca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
19 $
Cena w walucie aukcji 18 EUR
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 28 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data28 grudnia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data30 marca 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Heritage - 30 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data30 marca 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 29 września 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data29 września 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 9 czerwca 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data9 czerwca 2022
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 8 czerwca 2022
SprzedawcaKatz
Data8 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Russiancoin - 14 kwietnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data14 kwietnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 20 marca 2022
SprzedawcaKatz
Data20 marca 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji BAC - 2 marca 2022
SprzedawcaBAC
Data2 marca 2022
StanXF
Cena
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Frühwald - 28 września 2019
SprzedawcaFrühwald
Data28 września 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Frühwald - 18 maja 2019
SprzedawcaFrühwald
Data18 maja 2019
StanUNC
Cena
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 28 kwietnia 2019
SprzedawcaKatz
Data28 kwietnia 2019
StanBrak oceny
Cena
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Katz - 28 października 2018
SprzedawcaKatz
Data28 października 2018
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 50 centymów 1915 "Siewca" na aukcji Frühwald - 17 czerwca 2018
SprzedawcaFrühwald
Data17 czerwca 2018
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 50 centymów 1915 "Siewca" z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 50 centymów 1915 III Republika "Siewca" wynosi 80 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 centymów 1915 "Siewca"?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 50 centymów 1915 "Siewca" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 centymów z datą 1915 "Siewca"?

Aby sprzedać 50 centymów 1915 "Siewca", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

