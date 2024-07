Louis d'or 1786 H. La Rochelle (Francja, Ludwik XVI)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety francuskiej Louis d'or 1786 ze znakiem H. La Rochelle. Jest to złota moneta z okresu Ludwika XVI. Rekordowa cena należy do pozycji 7634 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 950 EUR. Licytacja odbyła się 17 marca 2011.

Stan UNC (1) AU (10) XF (15) VF (9) F (3) Brak oceny (1) Stan (slab) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (1) XF40 (1) Serwis NGC (3) PCGS (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Alexander (1)

Beaussant Lefèvre (1)

cgb.fr (3)

Chaponnière & Hess-Divo (2)

CNG (1)

Eeckhout (1)

Emporium Hamburg (4)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (2)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

iNumis (2)

Jean ELSEN (1)

Künker (8)

Libert (2)

London Coins (1)

Monnaies d'Antan (2)

Spink (1)

Stack's (2)

VINCHON (1)