24 liwrów AN II (1793) D. Lyon (Francja, I Republika)

Sprawdź aktualną cenę monety francuskiej 24 liwrów AN II (1793) ze znakiem D. Lyon. Jest to złota moneta z okresu Pierwszej Republiki. Rekordowa cena należy do pozycji 309 z aukcji Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy której łączna cena osiągnęła 32 500 EUR. Licytacja odbyła się 22 marca 2024.

