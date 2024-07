24 liwrów AN II (1793) N. Montpellier (Francja, I Republika)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety francuskiej 24 liwrów AN II (1793) ze znakiem N. Montpellier. Jest to złota moneta z okresu Pierwszej Republiki. Rekordowa cena należy do pozycji 303 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 4000 CHF. Licytacja odbyła się 30 listopada 2012.

Stan XF (1) Stan (slab) DETAILS (1) Serwis PCGS (1)