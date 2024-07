24 liwrów AN II (1793) BB (Francja, I Republika)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety francuskiej 24 liwrów AN II (1793) ze znakiem BB. Jest to złota moneta z okresu Pierwszej Republiki. Rekordowa cena należy do pozycji 497 z aukcji ALDE & OGN / Patrick Guillard Collection której łączna cena osiągnęła 13 000 EUR. Licytacja odbyła się 19 października 2016.

