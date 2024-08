20 marek 1903 L (Finlandia, Wielkie Księstwo)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Fiński 20 marek 1903 ze znakiem L. Jest to złota moneta z okresu Wielkie Księstwo wybita w mennicy Helsinki. Rekordowa cena należy do pozycji 4960 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 3200 EUR. Licytacja odbyła się 25 czerwca 2020.

