Próba 8 escudo ND (1835). Posrebrzana miedź (Chile, Republika (Po denominacji))

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety chilijskiej Próba 8 escudo ND (1835) . Posrebrzana miedź. Jest to miedziana moneta z okresu Republika (Po denominacji). Rekordowa cena należy do pozycji 63122 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 658 USD. Licytacja odbyła się 18 września 2014.

Stan UNC (3) AU (1) XF (2) Stan (slab) MS62 (2) Serwis PCGS (1) NGC (1)