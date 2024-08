200 peso 1968 So "Przeprawa przez Andy" (Chile, Republika (Po denominacji))

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety chilijskiej 200 peso 1968 "Przeprawa przez Andy" ze znakiem So. Jest to złota moneta z okresu Republika (Po denominacji) wybita w mennicy Santiago. Rekordowa cena należy do pozycji 31021 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4560 USD. Licytacja odbyła się 25 marca 2021.

