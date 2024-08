8 escudo 1760 So J (Chile, Ferdynand VI)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety chilijskiej 8 escudo 1760 ze znakiem So J. Jest to złota moneta z okresu Ferdynanda VI wybita w mennicy Santiago. Rekordowa cena należy do pozycji 32422 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 7500 USD. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2021.

Stan UNC (1) AU (11) XF (27) VF (16) Stan (slab) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) DETAILS (1) Serwis NGC (10)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Aureo & Calicó (12)

Cayón (7)

Heritage (7)

HERVERA (7)

Jesús Vico (1)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (1)

Leu (1)

Monedalia.es (1)

Morton & Eden (1)

Numisor (1)

Schulman (2)

Sedwick (1)

Soler y Llach (8)

Stack's (2)

Tauler & Fau (2)