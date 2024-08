8 escudo 1787 So DA (Chile, Karol III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety chilijskiej 8 escudo 1787 ze znakiem So DA. Jest to złota moneta z okresu Karola III wybita w mennicy Santiago. Rekordowa cena należy do pozycji 501 z aukcji Numisor której łączna cena osiągnęła 5000 CHF. Licytacja odbyła się 17 października 2020.

Stan UNC (4) AU (9) XF (26) VF (39) F (1) Brak oceny (1) Stan (slab) MS63 (1) MS62 (3) AU58 (1) AU55 (5) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (1) DETAILS (2) + (1) Serwis PCGS (4) NGC (11) ICG (1)

