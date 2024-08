2 escudo 1789 So DA (Chile, Karol III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety chilijskiej 2 escudo 1789 ze znakiem So DA. Jest to złota moneta z okresu Karola III wybita w mennicy Santiago. Rekordowa cena należy do pozycji 128 z aukcji Aureo & Calicó, S.L. której łączna cena osiągnęła 3400 EUR. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2020.

Stan VF (2)