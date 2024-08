Dukat 1855 "Typ 1849-1856" (Bawaria, Maksymilian II)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety bawarskiej Dukat 1855 . Jest to złota moneta z okresu Maksymiliana II wybita w mennicy Monachium. Rekordowa cena należy do pozycji 302 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2600 EUR. Licytacja odbyła się 29 czerwca 2021.

