Talar 1810 "Typ 1809-1825" (Bawaria, Maksymilian I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety bawarskiej Talar 1810 . Jest to srebrna moneta z okresu Maksymiliana I wybita w mennicy Monachium. Rekordowa cena należy do pozycji 4048 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 850 EUR. Licytacja odbyła się 25 marca 2022.

Stan AU (1) XF (9) VF (13) F (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Coins of History (1)

Frühwald (4)

Grün (2)

HIRSCH (2)

Höhn (1)

Katz (1)

Künker (2)

La Galerie Numismatique (2)

Möller (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Numimarket (1)

Rauch (1)

Sonntag (1)

Teutoburger (3)

WCN (1)