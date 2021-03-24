flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1876 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1876 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1876 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC60,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1876
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:290 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1876 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1876 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4284 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 240 EUR. Licytacja odbyła się 24 marca 2021.

Stan
Australia 1/2 suwerena 1876 S "Herb" na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1876 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1876 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 290 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1876 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1876 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1876 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1876 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

