flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC64,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1889
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:880 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1889 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34292 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5520 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
389 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
2280 $
Cena w walucie aukcji 2280 USD
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 lipca 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji DNW - 9 marca 2022
SprzedawcaDNW
Data9 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji CHS Basel Numismatics - 21 listopada 2021
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data21 listopada 2021
StanBrak oceny
Cena
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji CHS Basel Numismatics - 22 sierpnia 2021
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data22 sierpnia 2021
StanBrak oceny
Cena
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 września 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 września 2018
StanXF40 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Baldwin's of St. James's - 30 listopada 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data30 listopada 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Künker - 1 października 2015
SprzedawcaKünker
Data1 października 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 22 września 2015
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 22 września 2015
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2015
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 maja 2015
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 25 września 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data25 września 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 1 października 2013
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 1 października 2013
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2013
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Herrero - 13 grudnia 2012
SprzedawcaHerrero
Data13 grudnia 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Westfälische - 14 lutego 2012
SprzedawcaWestfälische
Data14 lutego 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1889 Wiktorii ze znakiem S JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 880 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1889 "Portret jubileuszowy" z literami S JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1889 z literami S JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1889 i znakiem S JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1889 S JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1889 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne