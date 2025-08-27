1/2 suwerena 1866 (Australia, Wiktoria)

flag
Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC154,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1866
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (40)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1866 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30016 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 50 400 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
778 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
50400 $
Cena w walucie aukcji 50400 USD
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU50 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanVF30 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Heritage - 9 czerwca 2022
SprzedawcaHeritage
Data9 czerwca 2022
StanVF30 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Sedwick - 6 maja 2022
SprzedawcaSedwick
Data6 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Numismática Leilões - 22 kwietnia 2022
SprzedawcaNumismática Leilões
Data22 kwietnia 2022
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Heritage - 27 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data27 stycznia 2022
StanVF20 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Heritage - 15 lipca 2021
SprzedawcaHeritage
Data15 lipca 2021
StanVF30 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Felzmann - 30 czerwca 2021
SprzedawcaFelzmann
Data30 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Numismática Leilões - 20 kwietnia 2021
SprzedawcaNumismática Leilões
Data20 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Felzmann - 17 marca 2021
SprzedawcaFelzmann
Data17 marca 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 16 marca 2021
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data16 marca 2021
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Felzmann - 1 lipca 2020
SprzedawcaFelzmann
Data1 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Katz - 29 marca 2020
SprzedawcaKatz
Data29 marca 2020
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF30 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Heritage - 6 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
Data6 lutego 2020
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Katz - 14 sierpnia 2019
SprzedawcaKatz
Data14 sierpnia 2019
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1866 na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 marca 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 marca 2019
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1866 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1866 Wiktorii wynosi 2300 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1866?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1866 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1866?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1866, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

