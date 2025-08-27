flag
1/2 suwerena 1864 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1864 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1864 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC141,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1864
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:910 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1864 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (42)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1864 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29023 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 000 USD. Licytacja odbyła się 4 stycznia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Künker - 7 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data7 marca 2025
StanVF
Cena
334 $
Cena w walucie aukcji 310 EUR
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
2520 $
Cena w walucie aukcji 2520 USD
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Stack's - 20 października 2023
SprzedawcaStack's
Data20 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Stephen Album - 17 września 2023
SprzedawcaStephen Album
Data17 września 2023
StanVG
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji SINCONA - 17 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data17 maja 2023
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Heritage Eur - 20 listopada 2020
SprzedawcaHeritage Eur
Data20 listopada 2020
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji CNG - 23 września 2020
SprzedawcaCNG
Data23 września 2020
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Numismática Leilões - 8 czerwca 2020
SprzedawcaNumismática Leilões
Data8 czerwca 2020
StanXF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Stack's - 22 października 2019
SprzedawcaStack's
Data22 października 2019
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Sedwick - 3 maja 2019
SprzedawcaSedwick
Data3 maja 2019
StanXF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Roma Numismatics - 29 listopada 2018
SprzedawcaRoma Numismatics
Data29 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Heritage - 11 września 2018
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2018
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Baldwin's of St. James's - 3 lutego 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data3 lutego 2018
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Stack's - 8 sierpnia 2017
SprzedawcaStack's
Data8 sierpnia 2017
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Stack's - 8 sierpnia 2017
SprzedawcaStack's
Data8 sierpnia 2017
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Goldberg - 7 czerwca 2017
SprzedawcaGoldberg
Data7 czerwca 2017
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Baldwin's of St. James's - 15 maja 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data15 maja 2017
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Baldwin's of St. James's - 29 września 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data29 września 2016
StanXF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Heritage - 13 września 2016
SprzedawcaHeritage
Data13 września 2016
StanXF40 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1864 na aukcji Heritage - 13 września 2016
SprzedawcaHeritage
Data13 września 2016
StanDETAILS NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1864 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1864 Wiktorii wynosi 910 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1864?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1864 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1864?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1864, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
