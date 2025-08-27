flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1863 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1863 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1863 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC348,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1863
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1863 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (18)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1863 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30012 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 7200 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
7200 $
Cena w walucie aukcji 7200 USD
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanVF35 NGC
Cena
552 $
Cena w walucie aukcji 552 USD
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Numismática Leilões - 20 grudnia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data20 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Warin Global Investments - 3 października 2023
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Warin Global Investments - 3 października 2023
SprzedawcaWarin Global Investments
Data3 października 2023
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Spink - 31 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Bruun Rasmussen - 29 maja 2022
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data29 maja 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 27 lutego 2020
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 27 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 lutego 2020
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Felzmann - 12 listopada 2019
SprzedawcaFelzmann
Data12 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Felzmann - 3 lipca 2019
SprzedawcaFelzmann
Data3 lipca 2019
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Felzmann - 6 marca 2019
SprzedawcaFelzmann
Data6 marca 2019
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 23 kwietnia 2018
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 23 kwietnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data23 kwietnia 2018
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 19 stycznia 2017
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 19 stycznia 2017
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 13 września 2016
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 13 września 2016
SprzedawcaHeritage
Data13 września 2016
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 15 listopada 2012
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 15 listopada 2012
SprzedawcaHeritage
Data15 listopada 2012
StanF15 ANACS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Stack's - 20 czerwca 2010
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Stack's - 20 czerwca 2010
SprzedawcaStack's
Data20 czerwca 2010
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2009
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Spink - 18 października 2006
SprzedawcaSpink
Data18 października 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 10 czerwca 2000
Australia 1/2 suwerena 1863 na aukcji Heritage - 10 czerwca 2000
SprzedawcaHeritage
Data10 czerwca 2000
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1863 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1863 Wiktorii wynosi 1100 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1863?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1863 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1863?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1863, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1863 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne