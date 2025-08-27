flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1862 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1862 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1862 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC210,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1862
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Średnia cena:810 USD
Ceny na aukcjach (38)

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1862 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1004 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 4200 USD. Licytacja odbyła się 14 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
3360 $
Cena w walucie aukcji 3360 USD
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanVF35 NGC
Cena
336 $
Cena w walucie aukcji 336 USD
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanAU50 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Numisma - Portugal - 22 czerwca 2023
SprzedawcaNumisma - Portugal
Data22 czerwca 2023
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji GINZA - 5 listopada 2022
SprzedawcaGINZA
Data5 listopada 2022
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji St James’s - 31 października 2022
SprzedawcaSt James’s
Data31 października 2022
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Tennants Auctioneers - 10 sierpnia 2022
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data10 sierpnia 2022
StanVG
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanVF30 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Sedwick - 6 maja 2022
SprzedawcaSedwick
Data6 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Sedwick - 6 maja 2022
SprzedawcaSedwick
Data6 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Spink - 28 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2022
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2022
StanMS61 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Heritage - 15 kwietnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Heritage - 15 kwietnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data15 kwietnia 2021
StanAU53 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Heritage - 19 marca 2020
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Heritage - 19 marca 2020
SprzedawcaHeritage
Data19 marca 2020
StanXF45 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Roma Numismatics - 10 stycznia 2019
SprzedawcaRoma Numismatics
Data10 stycznia 2019
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Roma Numismatics - 10 stycznia 2019
SprzedawcaRoma Numismatics
Data10 stycznia 2019
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Jean ELSEN - 8 grudnia 2018
SprzedawcaJean ELSEN
Data8 grudnia 2018
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1862 na aukcji Baldwin's of St. James's - 28 września 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data28 września 2018
StanMS61 NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1862 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1862 Wiktorii wynosi 810 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1862?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1862 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1862?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1862, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

