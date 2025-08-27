flag
1/2 suwerena 1861 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1861 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1861 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC186,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1861
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1861 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (60)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1861 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4576 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 8000 EUR. Licytacja odbyła się 30 września 2009.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanVF
Cena
438 $
Cena w walucie aukcji 362 CHF
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
2108 $
Cena w walucie aukcji 1600 GBP
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Chaponnière - 25 maja 2024
SprzedawcaChaponnière
Data25 maja 2024
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Möller - 22 maja 2024
SprzedawcaMöller
Data22 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Stephen Album - 21 maja 2023
SprzedawcaStephen Album
Data21 maja 2023
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Heritage - 18 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2023
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Felzmann - 16 listopada 2022
SprzedawcaFelzmann
Data16 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji SINCONA - 27 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji WCN - 15 września 2022
SprzedawcaWCN
Data15 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Rio de la Plata - 19 czerwca 2022
SprzedawcaRio de la Plata
Data19 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Heritage - 2 czerwca 2022
SprzedawcaHeritage
Data2 czerwca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Sedwick - 6 maja 2022
SprzedawcaSedwick
Data6 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Gorny & Mosch - 12 października 2021
SprzedawcaGorny & Mosch
Data12 października 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 października 2021
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 października 2021
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji Künker - 28 września 2021
SprzedawcaKünker
Data28 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1861 na aukcji HARMERS - 27 września 2021
SprzedawcaHARMERS
Data27 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1861 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1861 Wiktorii wynosi 1000 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1861?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1861 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1861?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1861, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
