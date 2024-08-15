flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1860 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1860 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1860 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC156,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1860
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1860 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (14)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1860 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30009 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 18 000 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji iBelgica - 12 grudnia 2024
SprzedawcaiBelgica
Data12 grudnia 2024
StanF
Cena
630 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
18000 $
Cena w walucie aukcji 18000 USD
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanVF35 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji HARMERS - 26 września 2022
SprzedawcaHARMERS
Data26 września 2022
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji St James’s - 6 listopada 2021
SprzedawcaSt James’s
Data6 listopada 2021
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2020
StanDETAILS PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2017
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2017
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji DNW - 23 września 2016
SprzedawcaDNW
Data23 września 2016
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Künker - 30 września 2009
SprzedawcaKünker
Data30 września 2009
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Spink - 18 października 2006
SprzedawcaSpink
Data18 października 2006
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Heritage - 15 września 2006
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2006
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1860 na aukcji Goldberg - 8 lutego 2006
SprzedawcaGoldberg
Data8 lutego 2006
StanAU50 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1860 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1860 Wiktorii wynosi 4000 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1860?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1860 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1860?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1860, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
