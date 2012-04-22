flag
1/2 suwerena 1859 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1859 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1859 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC341,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1859
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1859 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (30)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1859 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 413 z aukcji Classical Numismatic Gallery której łączna cena osiągnęła 39 000 EUR. Licytacja odbyła się 22 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Sima Srl - 16 maja 2025
SprzedawcaSima Srl
Data16 maja 2025
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanXF
Cena
2240 $
Cena w walucie aukcji 1700 GBP
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
660 $
Cena w walucie aukcji 660 USD
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Stack's - 2 listopada 2023
SprzedawcaStack's
Data2 listopada 2023
StanVF35 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Numimarket - 8 listopada 2022
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Numimarket - 8 listopada 2022
SprzedawcaNumimarket
Data8 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji NOONANS - 14 lipca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data14 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanAU50 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Numisor - 17 października 2020
SprzedawcaNumisor
Data17 października 2020
StanAU50 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Heritage - 19 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data19 września 2019
StanVF35 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Stack's - 27 czerwca 2019
SprzedawcaStack's
Data27 czerwca 2019
StanDETAILS NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Heritage - 14 czerwca 2018
SprzedawcaHeritage
Data14 czerwca 2018
StanXF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Warin Global Investments - 18 grudnia 2017
SprzedawcaWarin Global Investments
Data18 grudnia 2017
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Sedwick - 6 listopada 2017
SprzedawcaSedwick
Data6 listopada 2017
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Cayón - 28 kwietnia 2016
SprzedawcaCayón
Data28 kwietnia 2016
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2016
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2016
StanDETAILS NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1859 na aukcji Goldberg - 2 czerwca 2015
SprzedawcaGoldberg
Data2 czerwca 2015
StanXF40 NGC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1859 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1859 Wiktorii wynosi 1400 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1859?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1859 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1859?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1859, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

