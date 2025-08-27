flag
1/2 suwerena 1856 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1856 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1856 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC478,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1856
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1856 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (66)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1856 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 549 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 20 000 GBP. Licytacja odbyła się 19 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Sima Srl - 16 maja 2025
SprzedawcaSima Srl
Data16 maja 2025
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF30 NGC
Cena
544 $
Cena w walucie aukcji 420 GBP
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVG10 NGC
Cena
493 $
Cena w walucie aukcji 380 GBP
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Künker - 24 maja 2024
SprzedawcaKünker
Data24 maja 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Stack's - 14 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Heritage Eur - 26 maja 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data26 maja 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Heritage - 26 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data26 maja 2022
StanF12 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji CHS Basel Numismatics - 22 sierpnia 2021
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data22 sierpnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Künker - 1 lipca 2021
SprzedawcaKünker
Data1 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Stack's - 25 lutego 2021
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2021
StanDETAILS ANACS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1856 na aukcji Auction World - 17 stycznia 2021
SprzedawcaAuction World
Data17 stycznia 2021
StanVG8 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1856 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1856 Wiktorii wynosi 4000 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1856?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1856 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1856?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1856, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

