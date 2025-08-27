flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1855 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1855 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1855 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC21,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1855
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1855 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (7)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1855 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30997 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 39 950 USD. Licytacja odbyła się 4 stycznia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena
20377 $
Cena w walucie aukcji 15000 GBP
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanXF45 PCGS
Cena
28800 $
Cena w walucie aukcji 28800 USD
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2020
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2020
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 marca 2019
StanVG8 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Baldwin's of St. James's - 14 stycznia 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data14 stycznia 2018
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Heritage - 5 stycznia 2015
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Heritage - 5 stycznia 2015
SprzedawcaHeritage
Data5 stycznia 2015
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1855 na aukcji Spink - 18 października 2006
SprzedawcaSpink
Data18 października 2006
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1855 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1855 Wiktorii wynosi 25000 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1855?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1855 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1855?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1855, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1855 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne