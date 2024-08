200 leków 1968 "Butrint" (Albania, Republika Ludowa)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety albańskiej 200 leków 1968 "Butrint". Jest to złota moneta z okresu Republika Ludowa. Rekordowa cena należy do pozycji 6014 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 6500 EUR. Licytacja odbyła się 15 marca 2012.

Stan PROOF (32) Stan (slab) PF69 (1) PF68 (5) PF67 (2) PF66 (1) PF65 (4) PF64 (1) ULTRA CAMEO (14) Serwis PCGS (5) NGC (9)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Aureo & Calicó (1)

Chaponnière (2)

Coins Auction Hermsdorf (1)

Felzmann (3)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (7)

Hess Divo (2)

Inasta (1)

Künker (7)

London Coins (1)

Numismatica Genevensis (1)

Rauch (1)

Soler y Llach (1)

Teutoburger (1)

WAG (1)