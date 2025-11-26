flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1646 "Tipo 1645-1646" (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso Media corona 1646 "Tipo 1645-1646" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso Media corona 1646 "Tipo 1645-1646" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1646
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaNewark
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2400 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1646 "Tipo 1645-1646" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (120)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1646 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4265 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 7820. La subasta tuvo lugar el 10 de septiembre de 2006.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2763 $
Precio en la divisa de la subasta 2100 GBP
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2284 $
Precio en la divisa de la subasta 1700 GBP
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 de marzo de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1646 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de Media corona del 1646?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1646 es de 2400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1646?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1646 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1646?

Para vender Media corona del 1646, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

