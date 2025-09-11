25 francos 1959 B (Suiza, Confederación)
Foto hecha por: MDC Monaco
Detalles técnicos
- MetalOro (0,900)
- Peso5,645 g
- Oro puro (0,1633 oz) 5,0805 g
- Diámetro20 mm
- CantoInscripción
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC5,000,000
Descripción
- PaísSuiza
- PeríodoConfederación
- Valor nominal25 francos
- Año1959
- Casa de monedaBerna
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 25 francos de 1959 con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1089 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 40000. La subasta tuvo lugar el 14 de noviembre de 2019.
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 25 francos del 1959. B?
Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 25 francos del 1959. B es de 44000 USD. La moneda contiene 5,0805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 600,03 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 25 francos del 1959 con letras B?
La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 25 francos del 1959 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 25 francos del 1959. B?
Para vender 25 francos del 1959, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.