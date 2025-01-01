Catálogo
Subastas
Tarifas
Grading de NGC
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Cuenta
Su cuenta
0 días
Facturas
Cerrar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Suiza
Período:
1850-2022
1850-2022
Confederación
1850-2022
Página principal
Catálogo
Valoración de monedas suizas
Confederación
25 francos
Monedas de oro 25 francos de la Confederación - Suiza
25 francos 1955-1959
Año
Marca
Descripción
Acuñación
UNC
Ventas
Ventas
1955
B
5,000,000
0
1
1958
B
5,000,000
0
0
1959
B
5,000,000
0
1
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundo
Catálogo de monedas de Suiza
Catálogo de monedas de la Confederación
Todas monedas suizas
suizas monedas con valor nominal 25 francos
Subastas numismáticas