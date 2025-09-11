25 francos 1958 B (Suiza, Confederación)

¿Dónde vender la moneda de 25 francos del 1958. B?

Para vender 25 francos del 1958, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.