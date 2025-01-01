flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

Monedas de de Suiza 1959

Monedas de oro

50 francos 1959 B
Precio promedio55000 $
25 francos 1959 B
Precio promedio44000 $
