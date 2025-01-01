flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Monedas de de Sudáfrica 1958

Monedas de oro

Anverso
Reverso
1 фунт 1958
Precio promedio
Ventas
07
Anverso
Reverso
1/2 libra 1958
Precio promedio460 $
Ventas
05
Categoría
Año
Buscar