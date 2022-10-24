flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1958 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1 фунт 1958 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1 фунт 1958 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: Bolaffi S.p.A.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada PROOF515

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1 фунт
  • Año1958
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:0 USD
Precio promedio (PROOF):520 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 фунт 1958 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II
Precios de subastas (7)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 фунт de 1958 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1439 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 800. La subasta tuvo lugar el 24 de octubre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 фунт 1958 en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
582 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Sudáfrica 1 фунт 1958 en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónPF65 NGC
Precio
565 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Sudáfrica 1 фунт 1958 en subasta Stephen Album - 18 de septiembre de 2022
VendedorStephen Album
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1958 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1958 en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1958 en subasta London Coins - 7 de marzo de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha7 de marzo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1958 en subasta Heritage - 1 de octubre de 2020
Sudáfrica 1 фунт 1958 en subasta Heritage - 1 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2020
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1 фунт del 1958?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 фунт del 1958 es de 520 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 фунт del 1958?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 фунт del 1958 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 фунт del 1958?

Para vender 1 фунт del 1958, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SudáfricaCatálogo de monedas de Isabel IIMonedas de Sudáfrica en 1958Todas monedas sudafricanassudafricanas de oro monedas sudafricanas monedas con valor nominal 1 фунтSubastas numismáticas