SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1/2 libra 1958 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1/2 libra 1958 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1/2 libra 1958 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: Hess Divo

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,944 g
  • Oro puro (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF515

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1/2 libra
  • Año1958
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:460 USD
Precio promedio (PROOF):300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra 1958 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II
Precios de subastas (5)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1958 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 63316 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 540. La subasta tuvo lugar el 15 de marzo de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra 1958 en subasta Stephen Album - 18 de septiembre de 2022
VendedorStephen Album
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
240 $
Precio en la divisa de la subasta 240 USD
Sudáfrica 1/2 libra 1958 en subasta Heritage - 1 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha1 de octubre de 2020
ConservaciónPF65 NGC
Precio
336 $
Precio en la divisa de la subasta 336 USD
Sudáfrica 1/2 libra 1958 en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1958 en subasta Heritage - 31 de octubre de 2013
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2013
ConservaciónPF66 CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1958 en subasta Hess Divo - 26 de octubre de 2011
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1/2 libra del 1958?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1958 es de 460 USD para las monedas de acuñación regular y de 300 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6166 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 408,92 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1958?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1958 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1958?

Para vender 1/2 libra del 1958, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

