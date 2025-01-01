flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Monedas de de Sudáfrica 1955

Monedas de oro

Anverso
Reverso
1 фунт 1955
Precio promedio400 $
Ventas
114
Anverso
Reverso
1/2 libra 1955
Precio promedio500 $
Ventas
113
