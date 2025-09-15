flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1/2 libra 1955 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1/2 libra 1955 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1/2 libra 1955 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: Hess Divo

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,944 g
  • Oro puro (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF900

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1/2 libra
  • Año1955
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Precio promedio:500 USD
Precio promedio (PROOF):240 USD
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1955 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1147 vendido en la subasta London Coins LTD por GBP 400. La subasta tuvo lugar el 31 de mayo de 2025.

Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF68 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF68 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
538 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Stack's - 27 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha27 de febrero de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
420 $
Precio en la divisa de la subasta 420 USD
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Nihon - 15 de diciembre de 2024
VendedorNihon
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Heritage - 3 de junio de 2021
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónPF64 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta V. GADOURY - 16 de noviembre de 2018
VendedorV. GADOURY
Fecha16 de noviembre de 2018
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Heritage - 31 de octubre de 2013
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2013
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Hess Divo - 26 de octubre de 2011
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1955 en subasta Heritage - 31 de mayo de 2009
VendedorHeritage
Fecha31 de mayo de 2009
ConservaciónPF65 ICG
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1/2 libra del 1955?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1955 es de 500 USD para las monedas de acuñación regular y de 240 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6166 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 408,92 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1955?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1955 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1955?

Para vender 1/2 libra del 1955, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

