1 фунт 1955 (Sudáfrica, Isabel II)
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 фунт de 1955 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1153 vendido en la subasta London Coins LTD por GBP 700. La subasta tuvo lugar el 31 de mayo de 2025.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1 фунт del 1955?
Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 фунт del 1955 es de 400 USD para las monedas de acuñación regular y de 480 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 фунт del 1955?
La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 фунт del 1955 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 фунт del 1955?
Para vender 1 фунт del 1955, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.