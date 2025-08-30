flag
1 фунт 1959 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1 фунт 1959 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1 фунт 1959 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC1,132
  • Tirada PROOF630

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1 фунт
  • Año1959
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:480 USD
Precio promedio (PROOF):580 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 фунт 1959 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 фунт de 1959 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 665 vendido en la subasta London Coins LTD por GBP 650. La subasta tuvo lugar el 6 de marzo de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF66 NGC
Precio
780 $
Precio en la divisa de la subasta 780 USD
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta SINCONA - 27 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
508 $
Precio en la divisa de la subasta 500 CHF
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónPF63 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Frühwald - 2 de julio de 2021
VendedorFrühwald
Fecha2 de julio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta London Coins - 7 de marzo de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha7 de marzo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Heritage - 12 de noviembre de 2020
VendedorHeritage
Fecha12 de noviembre de 2020
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Heritage - 21 de mayo de 2020
VendedorHeritage
Fecha21 de mayo de 2020
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Auction World - 20 de abril de 2020
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2020
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Jean ELSEN - 14 de septiembre de 2019
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de septiembre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Heritage - 13 de septiembre de 2016
VendedorHeritage
Fecha13 de septiembre de 2016
ConservaciónPF67 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta WAG - 6 de septiembre de 2015
VendedorWAG
Fecha6 de septiembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de junio de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de junio de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónPROOF
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Emporium Hamburg - 11 de mayo de 2012
VendedorEmporium Hamburg
Fecha11 de mayo de 2012
ConservaciónUNC
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta UBS - 8 de septiembre de 2009
VendedorUBS
Fecha8 de septiembre de 2009
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta Stack's - 19 de agosto de 2009
VendedorStack's
Fecha19 de agosto de 2009
ConservaciónPF63 NGC
Precio
******
Sudáfrica 1 фунт 1959 en subasta UBS - 24 de enero de 2006
VendedorUBS
Fecha24 de enero de 2006
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1 фунт del 1959?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 фунт del 1959 es de 480 USD para las monedas de acuñación regular y de 580 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 фунт del 1959?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 фунт del 1959 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 фунт del 1959?

Para vender 1 фунт del 1959, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
