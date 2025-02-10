flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1954 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1 фунт 1954 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1 фунт 1954 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada PROOF1,225

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1 фунт
  • Año1954
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:500 USD
Precio promedio (PROOF):740 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 фунт 1954 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 фунт de 1954 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21193 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2040. La subasta tuvo lugar el 10 de febrero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
942 $
Precio en la divisa de la subasta 700 GBP
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
2040 $
Precio en la divisa de la subasta 2040 USD
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 19 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta SINCONA - 27 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Künker - 24 de marzo de 2022
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 4 de julio de 2019
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 4 de julio de 2019
VendedorHeritage
Fecha4 de julio de 2019
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Grün - 14 de mayo de 2019
VendedorGrün
Fecha14 de mayo de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Baldwin's of St. James's - 20 de mayo de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha20 de mayo de 2015
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 30 de enero de 2014
Sudáfrica 1 фунт 1954 en subasta Heritage - 30 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2014
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1 фунт del 1954?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 фунт del 1954 es de 500 USD para las monedas de acuñación regular y de 740 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 фунт del 1954?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 фунт del 1954 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 фунт del 1954?

Para vender 1 фунт del 1954, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SudáfricaCatálogo de monedas de Isabel IIMonedas de Sudáfrica en 1954Todas monedas sudafricanassudafricanas de oro monedas sudafricanas monedas con valor nominal 1 фунтSubastas numismáticas