1/2 libra 1959 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1/2 libra 1959 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1/2 libra 1959 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,944 g
  • Oro puro (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC1,130
  • Tirada PROOF630

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1/2 libra
  • Año1959
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Precios de subastas (21)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1959 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34091 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1253. La subasta tuvo lugar el 8 de septiembre de 2016.

Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF65 NGC
Precio
456 $
Precio en la divisa de la subasta 456 USD
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Stephen Album - 16 de junio de 2024
VendedorStephen Album
Fecha16 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
400 $
Precio en la divisa de la subasta 400 USD
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Rhenumis - 16 de enero de 2024
VendedorRhenumis
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta SINCONA - 27 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Auction World - 17 de julio de 2022
VendedorAuction World
Fecha17 de julio de 2022
ConservaciónPF64 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Auction World - 17 de julio de 2022
VendedorAuction World
Fecha17 de julio de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Frühwald - 2 de julio de 2021
VendedorFrühwald
Fecha2 de julio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta London Coins - 7 de marzo de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha7 de marzo de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Jean ELSEN - 14 de septiembre de 2019
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de septiembre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Grün - 14 de mayo de 2019
VendedorGrün
Fecha14 de mayo de 2019
ConservaciónAU
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Emporium Hamburg - 26 de octubre de 2018
VendedorEmporium Hamburg
Fecha26 de octubre de 2018
ConservaciónAU
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Heritage - 13 de septiembre de 2016
VendedorHeritage
Fecha13 de septiembre de 2016
ConservaciónPF68 CAMEO NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Bolaffi - 19 de diciembre de 2015
VendedorBolaffi
Fecha19 de diciembre de 2015
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Heritage - 25 de junio de 2015
VendedorHeritage
Fecha25 de junio de 2015
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta SINCONA - 1 de noviembre de 2011
VendedorSINCONA
Fecha1 de noviembre de 2011
ConservaciónPROOF
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Hess Divo - 26 de octubre de 2011
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta UBS - 8 de septiembre de 2009
VendedorUBS
Fecha8 de septiembre de 2009
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1959 en subasta Stack's - 19 de agosto de 2009
VendedorStack's
Fecha19 de agosto de 2009
ConservaciónPF64 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1/2 libra del 1959?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1959 es de 320 USD para las monedas de acuñación regular y de 400 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6166 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 408,92 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1959?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1959 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1959?

Para vender 1/2 libra del 1959, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

