1/2 libra 1954 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1/2 libra 1954 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1/2 libra 1954 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,944 g
  • Oro puro (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF1,225

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1/2 libra
  • Año1954
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Precios de subastas (11)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1954 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25244 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 690. La subasta tuvo lugar el 19 de noviembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra 1954 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
471 $
Precio en la divisa de la subasta 350 GBP
VendedorHeritage
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónPF66 NGC
Precio
690 $
Precio en la divisa de la subasta 690 USD
VendedorSINCONA
Fecha27 de octubre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1954 en subasta Heritage - 7 de octubre de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de octubre de 2021
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2020
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1954 en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónPF62 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1954 en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1954 en subasta Stack's - 19 de agosto de 2009
VendedorStack's
Fecha19 de agosto de 2009
ConservaciónPF61 NGC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1/2 libra del 1954?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1954 es de 420 USD para las monedas de acuñación regular y de 280 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6166 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 408,92 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1954?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1954 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1954?

Para vender 1/2 libra del 1954, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

