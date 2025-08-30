1/2 libra 1953 (Sudáfrica, Isabel II)
Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso3,944 g
- Oro puro (0,1163 oz) 3,6166 g
- Diámetro19,5 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
- Tirada PROOF4,000
Descripción
- PaísSudáfrica
- PeríodoIsabel II
- Valor nominal1/2 libra
- Año1953
- GobernanteIsabel II del Reino Unido
- Casa de monedaPretoria
- PropósitoLingotes
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1953 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 36652 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 940. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2015.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1/2 libra del 1953?
Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1953 es de 270 USD para las monedas de acuñación regular y de 300 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6166 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 408,92 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1953?
La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1953 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1953?
Para vender 1/2 libra del 1953, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.