1/2 libra 1953 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1/2 libra 1953 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1/2 libra 1953 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,944 g
  • Oro puro (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF4,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1/2 libra
  • Año1953
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:270 USD
Precio promedio (PROOF):300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra 1953 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II
Precios de subastas (29)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1953 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 36652 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 940. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
458 $
Precio en la divisa de la subasta 340 GBP
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Auction World - 16 de abril de 2023
VendedorAuction World
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónPF65 NGC
Precio
299 $
Precio en la divisa de la subasta 40000 JPY
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 26 de marzo de 2023
VendedorHeritage
Fecha26 de marzo de 2023
ConservaciónPF66 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Frühwald - 2 de julio de 2021
VendedorFrühwald
Fecha2 de julio de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 22 de abril de 2021
VendedorHeritage
Fecha22 de abril de 2021
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 7 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2021
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 3 de septiembre de 2020
VendedorHeritage
Fecha3 de septiembre de 2020
ConservaciónPF67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 20 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha20 de febrero de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Gorny & Mosch - 18 de octubre de 2019
VendedorGorny & Mosch
Fecha18 de octubre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Auction World - 21 de abril de 2019
VendedorAuction World
Fecha21 de abril de 2019
ConservaciónPF63 CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta GINZA - 10 de febrero de 2019
VendedorGINZA
Fecha10 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 29 de noviembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha29 de noviembre de 2018
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 8 de noviembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha8 de noviembre de 2018
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2018
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Auction World - 15 de julio de 2018
VendedorAuction World
Fecha15 de julio de 2018
ConservaciónPF63 CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 28 de junio de 2018
VendedorHeritage
Fecha28 de junio de 2018
ConservaciónPF66 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Teutoburger - 24 de febrero de 2018
VendedorTeutoburger
Fecha24 de febrero de 2018
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta WAG - 12 de febrero de 2017
VendedorWAG
Fecha12 de febrero de 2017
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 13 de octubre de 2016
VendedorHeritage
Fecha13 de octubre de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Heritage - 21 de julio de 2016
VendedorHeritage
Fecha21 de julio de 2016
ConservaciónPF64 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1953 en subasta Künker - 17 de marzo de 2016
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1/2 libra del 1953?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1953 es de 270 USD para las monedas de acuñación regular y de 300 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6166 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 408,92 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1953?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1953 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1953?

Para vender 1/2 libra del 1953, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
