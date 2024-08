25 kopeks 1830 СПБ НГ "Águila con las alas bajadas". Escudo no toca la corona (Rusia, Nicolás I)

Precios de subastas

Descubra el precio actual de moneda rusa de 25 kopeks de 1830 "Águila con las alas bajadas" con marca de ceca СПБ НГ. Escudo no toca la corona. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Nicolás I y fue acuñada en la ceca de San Petersburgo. El precio récord pertenece al lote 2226 vendido en la subasta The New York Sale por USD 1750. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2017.

