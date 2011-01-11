flag
Soberano 1899 S "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1899 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1899 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: ibercoin

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,259,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1899
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:520 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1899 S "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (93)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1899 "Cabeza velada" con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 27202 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2530. La subasta tuvo lugar el 11 de enero de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta St James’s - 7 de junio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha7 de junio de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
595 $
Precio en la divisa de la subasta 440 GBP
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
840 $
Precio en la divisa de la subasta 840 USD
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta NOA - 28 de octubre de 2024
VendedorNOA
Fecha28 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Numismática Leilões - 19 de junio de 2024
VendedorNumismática Leilões
Fecha19 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Münzenonline - 24 de noviembre de 2023
VendedorMünzenonline
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1899 S "Cabeza velada" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1899. S. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1899. S. "Cabeza velada" es de 520 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1899. "Cabeza velada" con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1899 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1899. S. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1899, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
