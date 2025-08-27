flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro21,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,957,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1885
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:700 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (91)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1885 "Escudo de armas" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1922 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 42000. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 19 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
878 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
1108 $
Precio en la divisa de la subasta 825 GBP
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 21 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 24 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Warin Global Investments - 6 de diciembre de 2023
VendedorWarin Global Investments
Fecha6 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 5 de diciembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de diciembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Coin Cabinet - 14 de noviembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de noviembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Katz - 29 de junio de 2023
VendedorKatz
Fecha29 de junio de 2023
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Numismatica Luciani - 25 de abril de 2023
VendedorNumismatica Luciani
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de marzo de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta MDC Monaco - 4 de marzo de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de marzo de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Spink - 31 de enero de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Heritage - 26 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha26 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta CNG - 20 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónAU
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Australia Soberano 1885 M WW WW "Escudo de armas" en subasta NOONANS - 24 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónMS61 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1885. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1885. M. WW. WW. "Escudo de armas" es de 700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1885. "Escudo de armas" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1885 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1885. M. WW. WW. "Escudo de armas"?

Para vender Soberano del 1885, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

