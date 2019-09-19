flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: Bolaffi S.p.A.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,957,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1885
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaMelbourne
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:690 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (358)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1885 "San Jorge" con marca de ceca M WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1842 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 2200. La subasta tuvo lugar el 19 de septiembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Davissons Ltd. - 23 de julio de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta ibercoin - 22 de julio de 2025
Vendedoribercoin
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
702 $
Precio en la divisa de la subasta 600 EUR
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta CoinsNB - 31 de mayo de 2025
VendedorCoinsNB
Fecha31 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Rare Coins - 18 de abril de 2025
VendedorRare Coins
Fecha18 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Great Coins & Art Auctions - 7 de marzo de 2025
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Numisma - Portugal - 6 de marzo de 2025
VendedorNumisma - Portugal
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Numisma Leilões - 6 de marzo de 2025
VendedorNumisma Leilões
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta HIRSCH - 13 de febrero de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha13 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Rare Coins - 20 de diciembre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha20 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 M WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1885. M. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1885. M. WW. WW. "San Jorge" es de 690 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1885. "San Jorge" con letras M WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1885 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1885. M. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1885, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

