Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,486,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1885
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:520 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (101)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1885 "San Jorge" con marca de ceca S WW WW. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 50297 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4025. La subasta tuvo lugar el 29 de mayo de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
807 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta NOONANS - 3 de julio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
628 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 7 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha7 de noviembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta CNG - 6 de noviembre de 2024
VendedorCNG
Fecha6 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 20 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Roxbury’s - 7 de julio de 2023
VendedorRoxbury’s
Fecha7 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Karamitsos - 18 de junio de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha18 de junio de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1885 S WW WW "San Jorge" en subasta Sovereign Rarities - 15 de febrero de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha15 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1885. S. WW. WW. "San Jorge"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1885. S. WW. WW. "San Jorge" es de 520 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1885. "San Jorge" con letras S WW WW?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1885 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1885. S. WW. WW. "San Jorge"?

Para vender Soberano del 1885, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
